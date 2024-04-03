Курс валют на 3 апреля: доллар в банках прибавил 10 копеек

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Курс доллара в обменниках в покупке потерял 2 копейки, а в продаже 1 копейку. Курс евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 5 копеек.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,59 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,40−39,51, евро — 42,78−42,95 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,32−39,34 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,35−42,36 грн/евро.