В среду на наличном рынке курс доллара прибавил 10 копеек в покупке и 9 копеек в продаже. Евро в покупке прибавило 4 копейки, а в продаже 5 копеек.
Курс валют на 3 апреля: доллар в банках прибавил 10 копеек
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Валютный рынок
Курс доллара в обменниках в покупке потерял 2 копейки, а в продаже 1 копейку. Курс евро в покупке прибавил 3 копейки, а в продаже 5 копеек.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,10−39,59 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,40−39,51, евро — 42,78−42,95 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 39,32−39,34 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,35−42,36 грн/евро.
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