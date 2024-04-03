Пять украинцев остались в глобальном рейтинге миллиардеров от Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 апреля 2024, 12:34 Читати українською

Пять украинцев остались в глобальном рейтинге миллиардеров от Forbes

В нынешнем мировом рейтинге самых богатых людей по версии Forbes осталось всего пять украинцев. В прошлом году из него выбыл бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом пишет украинская редакция журнала.

В нынешнем мировом рейтинге самых богатых людей по версии Forbes осталось всего пять украинцев.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто из украинцев самый богатый

Самым богатым среди украинцев является владелец ДТЭК и совладелец «Метинвест» Ринат Ахметов с состоянием в $4 млрд, что на $1,7 млрд меньше, чем годом ранее. В мировом рейтинге он занял 785-е место.

У владельца группы «Интерпайп» Виктора Пинчука за год сократилось состояние на $100 млн — до $2 млрд. Сейчас он 1623-й в общем рейтинге миллиардеров.

Владелец Smart Holding Вадим Новинский с $1,2 млрд (-$200 млн в год) занял 2410 место в глобальном рейтинге Forbes.

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго за год также сократилось на $100 млн — до $1,2 млрд. И это позволило ему занять 2410 место среди самых богатых людей мира.

Совладелец так называемой группы «Приват» Геннадий Боголюбов занял 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на $100 млн — до $1 млрд.

В прошлом году в списке миллиардеров было шесть украинцев. Впрочем, из рейтинга выбыл бизнес-партнер Боголюбова Игорь Коломойский.

Как отмечает Forbes, состояние соучредителей стартапа Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин оцениваются в $1,9 млрд у каждого. Однако в рейтинге они указаны как граждане Канады.

В целом сегодня в мире рекордное количество миллиардеров — 2781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021 году.

Богатейшим из них является французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.

Кроме того, в этом году участники рейтинга имеют наибольшее состояние, чем когда-либо. Общая их стоимость достигла $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем в 2023 году и на $1,1 трлн больше предыдущего рекорда 2021 года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+30
Андрій М***к
Андрій М***к
3 апреля 2024, 12:56
#
А зеленський яке місце посів, наживаючись на війні?
+
0
Rubi0
Rubi0
3 апреля 2024, 13:21
#
Занятно как революция пожирает своих родителей.
+
0
potator
potator
3 апреля 2024, 13:27
#
Зато беня теперь может претеновать на звание вора в законе
+
+15
potator
potator
3 апреля 2024, 14:01
#
Конгресс немного мог бы повернуть к нам голову если бы мы этого сального еврейку им переслали
+
0
financialGenius
financialGenius
3 апреля 2024, 14:10
#
Нужно думать хоть немного … кто он такой для сша ? Он там ни разу не был , ни гражданства ничего с сша его не связывает , ну да ладно … во вторых — знаешь зачем он им нужен ? — что бы потрясти немного и отобрать все средства и знаешь куда и где они потом окажуться ? — правильно в сша, а не у нас … прям как миллиарды лазаренко… и какой нам смысл это делать ?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами