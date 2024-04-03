Пять украинцев остались в глобальном рейтинге миллиардеров от Forbes

В нынешнем мировом рейтинге самых богатых людей по версии Forbes осталось всего пять украинцев. В прошлом году из него выбыл бизнесмен Игорь Коломойский. Об этом пишет украинская редакция журнала.

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Кто из украинцев самый богатый

Самым богатым среди украинцев является владелец ДТЭК и совладелец «Метинвест» Ринат Ахметов с состоянием в $4 млрд, что на $1,7 млрд меньше, чем годом ранее. В мировом рейтинге он занял 785-е место.

У владельца группы «Интерпайп» Виктора Пинчука за год сократилось состояние на $100 млн — до $2 млрд. Сейчас он 1623-й в общем рейтинге миллиардеров.

Владелец Smart Holding Вадим Новинский с $1,2 млрд (-$200 млн в год) занял 2410 место в глобальном рейтинге Forbes.

Состояние акционера Ferrexpo Константина Жеваго за год также сократилось на $100 млн — до $1,2 млрд. И это позволило ему занять 2410 место среди самых богатых людей мира.

Совладелец так называемой группы «Приват» Геннадий Боголюбов занял 2692 место в рейтинге. Его состояние за год сократилось на $100 млн — до $1 млрд.

В прошлом году в списке миллиардеров было шесть украинцев. Впрочем, из рейтинга выбыл бизнес-партнер Боголюбова Игорь Коломойский.

Как отмечает Forbes, состояние соучредителей стартапа Grammarly Алексей Шевченко и Максим Литвин оцениваются в $1,9 млрд у каждого. Однако в рейтинге они указаны как граждане Канады.

В целом сегодня в мире рекордное количество миллиардеров — 2781. Это на 141 больше, чем в прошлом году, и на 26 больше рекорда, установленного в 2021 году.

Богатейшим из них является французский бизнесмен Бернар Арно и его семья. Состояние владельца мирового лидера индустрии моды LVMH оценивается в $195 млрд.

Кроме того, в этом году участники рейтинга имеют наибольшее состояние, чем когда-либо. Общая их стоимость достигла $14,2 трлн, что на $2 трлн больше, чем в 2023 году и на $1,1 трлн больше предыдущего рекорда 2021 года.