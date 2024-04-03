За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 444 370 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 апреля: 710 российских оккупантов, 11 танков и 17 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 444370 (+710) человек,
- танков — 7009 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 13368 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 11142 (+30) ед,
- РСЗО — 1025 (+2) ед,
- средства ПВО — 745 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8796 (+17),
- крылатые ракеты — 2059 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14813 (+30) ед,
- специальная техника — 1838 (+6)
Источник: Минфин
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