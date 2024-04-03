FinAwards 2024: Названо лучшую службу поддержки среди банков

29 марта в Киеве состоялось знаковое событие для финансового рынка — вручение престижной премии FinAwards 2024. Сайты Минфин и Finance.ua определили лучшие украинские финучреждения и финансовые продукты.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В ходе FinAwards определили и победителя в номинации «Лучшая служба поддержки».

Лучшая служба поддержки

Победителем в номинации «Лучшая служба поддержки» стал monobank | Universal Bank. Что оценили пользователи в поддержке необанка:

помощь через социальные сети или мессенджеры: Viber, Telegram, Facebook, iMessage, Google Business Messenger;

среднее время ожидания на линии при звонке: 30−35 секунд;

среднее время ожидания в мессенджере до соединения с оператором: 60 секунд;

внедрены новейшие технологии и инновации для улучшения работы службы поддержки, в частности, искусственный интеллект.

Второе место занял Приватбанк и его служба поддержки. Среднее время ожидания на линии при звонке от 25 сек. до 3 мин, а среднее время решения проблемы клиента составляет 2−5 мин.

На третьем месте служба поддержки Абанка здесь среднее время решения проблемы клиента составляет 5 мин. 15 сек.

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.

Партнерами учредителей премии — сайтов «Минфин» и Finance.ua в этом году стали Национальная ассоциация банков Украины, крупнейший государственный банк ПриватБанк, один из лучших банков для бизнеса ПУМБ, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, микрофинансовая организация Credit7, официальный импортер и дистрибьютор автомобилей Mazda в Украине