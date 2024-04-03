В Forbes оценили состояние Чанпэна Чжао в $33 млрд

Сооснователь и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао занял 50 строчку в новом рейтинге миллиардеров от Forbes с состоянием в $33 млрд, пишет Forklog.

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Как изменилось состояние Чжао

По оценке издания, размер богатства предпринимателя достиг максимума в 2022 году — $65 млрд. Но затем показатель упал до $10,5 млрд.

Bloomberg в собственном индексе миллиардеров приписывает Чжао владение активами на сумму $45,1 млрд. Цифра за год увеличилась на $10,7 млрд, согласно агентству.

Сколько насчитал миллиардеров Forbes

По итогам 2023 года в Forbes насчитали в мире 2781 миллиардера. Это стало рекордным показателем за всю историю, как и совокупный размер их богатства — $14,2 трлн.

В разрезе стран лидером остаются США, в которых проживают 813 обладателей подобных состояний (суммарно — $5,7 трлн). На втором месте Китай (включая Гонконг) с показателями 473 и $1,7 трлн соответственно.

В списке значатся и другие представители криптоиндустрии. Соучредитель и CEO Coinbase Брайан Армстронг оказался на 180 строчке с $11,2 млрд.

В рейтинге дебютировали крупнейшие акционеры эмитента стейблкоина USDT — Tether — в лице Джанкарло Девасини ($9,2 млрд), Паоло Ардоино ($3,9 млрд), Жана-Луи ван дер Вельде ($3,9 млрд) и Стюарта Хогнера ($2,5 млрд).

Всего издание насчитало 17 связанных с криптовалютами предпринимателей с состоянием свыше миллиарда долларов. В их числе:

соучредители Ripple Крис Ларсен ($3,2 млрд) и Джед Маккалеб ($2,9 млрд);

основатели Gemini братья Уинклвоссы (по $2,7 млрд);

Майк Новограц ($2,5 млрд);

Майкл Сэйлор ($4,4 млрд) и другие.

Наименьший размер богатства из представителей отрасли в рейтинге в Forbes определили у соучредителей инфраструктурной Web3-платформы Alchemy Джо Лау и Никила Вишванатана — $1,5 млрд у каждого.