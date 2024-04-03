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3 апреля 2024, 11:10 Читати українською

Ежемесячный доход от майнинга биткоинов достиг нового рекорда

В марте биткоин-майнеры достигли беспрецедентного уровня доходов в $2,01 млрд за счет вознаграждений за добычу блоков и комиссий за перевод BTC.

В марте биткоин-майнеры достигли беспрецедентного уровня доходов в $2,01 млрд за счет вознаграждений за добычу блоков и комиссий за перевод BTC.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиРекорд майнеровПредыдущий рекорд в $1,74 млрд был установлен в мае 2021 года.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рекорд майнеров

Предыдущий рекорд в $1,74 млрд был установлен в мае 2021 года. Из $2 млрд, заработанных в марте 2024-го, около $85 млн поступило от комиссий за транзакции, а $1,93 млрд — от платы за блок.

Итого майнерами было добыто 4412 блоков. Лидировала компания Foundry USA, устройства которой нашли 1312 блоков.

На долю Foundry также пришлось около 30% общей суммы продаж биткоинов. Второе место заняла Antpool, обнаружившая 989 блоков, что соответствует примерно 23% от общего количества блоков, добытых по всему миру в марте. Пятерку лидеров замыкают майнеры Viabtc, F2pool и Binance Pool.

Источник: Минфин
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