Шанхайская биржа создаст мировой фьючерс на никель

Шанхайская фьючерсная биржа рассмотрит план интернационализации фьючерсов на никель. Об этом сообщил заместитель гендиректора Чжан Мин, пишет Reuters. Таким образом, шанхайский контракт на ключевой для энергетического перехода металл может стать конкурентом лондонского.

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Детали

Шанхайская биржа намерена воспользоваться преимуществами реорганизации мировой системы образования цен на никель, сказал Чжан 29 марта, о чем сообщил сайт биржи во вторник.

Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) являются мировым эталоном.

Однако репутация LME было подорвана хаосом на рынке 8 марта 2022 года, когда котировки никеля выросли в два раза всего за несколько часов, превысив $100.000 за тонну.