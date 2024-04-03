Инфляция в Германии достигла самого низкого уровня почти за три года

Инфляция в Германии в марте замедлилась чуть больше, чем ожидалось — до 2,3%, самого низкого уровня с июня 2021 года. Этому способствовало падение цен на энергоносители, показали предварительные данные Федерального статистического управления, передает Reuters.

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Прогнозы аналитиков

Аналитики прогнозировали показатель в марте на уровне 2,4%. В феврале потребительская инфляция в Германии составила 2,7%.

Месяц к месяцу цены выросли на 0,6%, обогнав ожидание роста на 0,7%.

Цены на энергоносители в марте 2024 года в ФРГ были на 2,7% ниже, чем в том же месяце годом ранее. Кроме того, это был первый месяц с февраля 2015, когда цены на продукты питания упали ниже уровня того же месяца предыдущего года.

Напомним

Инфляция в Германии по итогам 2023 года замедлилась до 5,9% по сравнению с 6,9% в 2022 году. В прошлом году цены на энергоносители в Германии повысились на 5,3% после значительного роста на 29,7% в 2022 году.