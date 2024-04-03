Деньги на восстановление: Корея предоставит Украине $2,1 млрд кредитов

Украина в 2024—2029 годах получит $2,1 млрд льготных кредитов от Республики Корея. Средства будут направлены на государственные проекты восстановления или проекты под государственные гарантии, сообщило Министерство экономики.

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Что известно

Проект рамочного соглашения между правительствами Украины и Республики Корея Кабмин одобрил на заседании 2 апреля. Подписать документ поручено министру экономики Юлии Свириденко.

Это средства Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). Они будут поступать в течение следующих пяти лет. На первом этапе такие кредиты могут быть привлечены на поставку оборудования. С 2025 г. будет возможность привлекать инфраструктурные кредиты на восстановление.

Согласно условиям соглашения, правительства Кореи и Украины должны совместно определить проекты-кандидаты. Детали каждого отдельного проекта, сумма и условия кредитования будут определены в отдельных кредитных соглашениях, заключенных между Экспортно-импортным банком Кореи и заемщиком.