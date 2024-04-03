В ЕС заморожено 37 миллиардов евро частных и 208 миллиардов евро государственных российских активов

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Финансирование репараций

«Мы продолжим работать над вопросом финансирования репараций, потому что важно, чтобы россия заплатила за возмещение ущерба. И мы работаем над этим во всех наших дискуссиях, которые мы ведем по российским активам, частным или государственным. У нас в Европе есть 37 млрд частных активов, а также более 200−208 миллиардов государственных активов», — сказал он.

Отдельно Рейндерс выразил надежду на «скорое принятие недавних предложений по использованию поступлений от обездвиженных российских активов» для нужд Украины в борьбе с российским агрессором. По его оценке, эти поступления могут составить около 2−3 млрд евро в год.

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Еврокомиссар подчеркнул, что с запуском подачи заявлений в Реестр ущербов, нанесенный агрессией рф против Украины, «украинские граждане, подвергшиеся нарушению прав человека или ставшие жертвами серьезных нарушений международного гуманитарного права, становятся на шаг ближе к репарациям».

«И этот реестр является первым шагом, потому что теперь нам нужно двигаться в Комиссию по вопросам возмещения ущерба, в поддержку которой сегодня высказались многие участники», — сказал он.

Напомним

2 апреля в Гааге на международной конференции «Восстановление справедливости для Украины» объявили о запуске подачи заявлений в Реестр ущерба, нанесенного агрессией рф против Украины. Реестр начинает принимать заявления на компенсацию ущерба пострадавшим от вооруженной агрессии рф.