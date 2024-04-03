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3 апреля 2024, 8:52 Читати українською

Украинцы в прошлом году увеличили свои расходы в Польше до 1,65 миллиарда евро

Расходы украинцев в Польше в прошлом году составили 7,1 млрд злотых (1,65 млрд евро), что на 1,6 млрд злотых или 31% больше, чем в 2022 году. Об этом свидетельствуют последние данные польского Главного статистического управления страны, передаёт bankier.pl.

Расходы украинцев в Польше в прошлом году составили 7,1 млрд злотых (1,65 млрд евро), что на 1,6 млрд злотых или 31% больше, чем в 2022 году.
Фото:depositphotos

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Расходы украинцев в Польше

Соответствующие показатели приближаются к затратам во время пандемии коронавируса. Так, в 2016—2019 годах украинцы оставляли в Польше в среднем 7,5 млрд злотых (1,75 млрд евро). В 2020 году эта сумма в результате пандемии упала до 2,6 млрд злотых, в 2021 году — 2,9 млрд злотых.

В 2022 году после полномасштабного вторжения россии расходы украинцев в Польше подпрыгнули до 5,4 млрд злотых. В 2023 году эта сумма выросла до 7,1 млрд злотых.

По мнению польских экспертов рынка труда, такие расходы украинцев были ожидаемыми.

«Сейчас в реестрах ZUS (Управление социального страхования — ред.) 755 тысяч граждан Украины. Это свидетельствует об их активном участии в польском рынке труда, что также выражается в расходах», — объясняет Кшиштоф Инглот, основатель Кадровой службы Польши.

Источник: Минфин
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