Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за данный закон еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись президенту. Однако с тех пор он лежал без подписи главы государства.

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными Силами Украины.

Закон вступает в силу со следующего дня со дня его опубликования.