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2 апреля 2024, 18:35 Читати українською

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет.
Фото: president.gov.ua

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за данный закон еще 30 мая 2023, а 5 июня того же года документ передали на подпись президенту. Однако с тех пор он лежал без подписи главы государства.

Законопроект инициировало Министерство обороны Украины совместно с Вооруженными Силами Украины.

Закон вступает в силу со следующего дня со дня его опубликования.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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penetrator1963
penetrator1963
2 апреля 2024, 19:01
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Это точно. ещё не все ролики в тик-токе сняты, не все вайны в инсте запощены. надо было открутить вверх, до 80 лет. а то деды воевали, ещё повоюют. руки то помнят, как автомат держать. заодно и пенсионному фонду поможем.
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