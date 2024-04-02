США и Британия заключили первое в мире двустороннее соглашение по безопасности ИИ

США и Великобритания подписали знаковое соглашение по искусственному интеллекту, поскольку союзники стали первыми странами, официально сотрудничающими в тестировании и оценке рисков от новых моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Financial Times.

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Соглашение, подписанное в понедельник в Вашингтоне министром науки Великобритании Мишель Донелан и министром торговли США Джиной Раймондо, определяет, как оба правительства будут объединять технические знания, информацию и таланты по безопасности ИИ.

Соглашение является первым в мире двусторонним соглашением о безопасности искусственного интеллекта. Она появилась на фоне того, что правительства настояли на усилении регулирования экзистенциальных рисков от новых технологий, таких как использование ИИ для губительных кибератак или разработки биологического оружия.

«В следующем году мы действительно должны действовать быстро, поскольку выходит новое поколение моделей (ИИ, — ред.), которые могут полностью изменить правила игры, и мы еще не знаем полных возможностей, которые они предложат», — сказала Донелан.

Соглашение, в частности, позволит новому Институту безопасности искусственного интеллекта Великобритании (AISI), созданному в ноябре, и еще не начавшему свою работу аналогу в США обмениваться опытом. Институты также будут работать вместе над тем, как независимо оценивать частные модели ИИ, созданные такими компаниями как OpenAI и Google.

Новое партнерство построено по образцу партнерства между Штабом правительственной связи Великобритании (GCHQ) и Агентством национальной безопасности США, тесно сотрудничающим в вопросах, связанных с разведкой и безопасностью.

«Тот факт, что Соединенные Штаты, большое государство искусственного интеллекта, подписывает это соглашение с нами, Соединенным Королевством, говорит о том, как мы ведем путь в сфере безопасности искусственного интеллекта», — отметила Донелан.

Она добавила, что поскольку многие передовые компании по искусственному интеллекту находятся в США, экспертиза американского правительства является ключевой как для понимания рисков искусственного интеллекта, так и для того, чтобы компании придерживались своих обязательств.