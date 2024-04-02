Курс валют на вечер 2 апреля: доллар и евро продолжают рост на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 29 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 2 апреля Закрытие 2 апреля Изменения доллар 39,17/39,20 39,32/39,34 15/14 евро 42,03/42,05 42,32/42,34 29/29

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,50 грн. Евро покупают за 42,16 грн., а продают за 42,85 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,42−39,52, евро — 42,75−42,90 грн.

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