К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро выросло на 29 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 2 апреля: доллар и евро продолжают рост на межбанке
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Открытие 2 апреля
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Закрытие 2 апреля
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Изменения
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39,17/39,20
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39,32/39,34
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15/14
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42,03/42,05
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42,32/42,34
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29/29
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,50 грн. Евро покупают за 42,16 грн., а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,42−39,52, евро — 42,75−42,90 грн.
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Источник: Минфин
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