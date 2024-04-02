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2 апреля 2024, 19:28 Читати українською

Кабмин изменил правила для выезда некоторых студентов за границу

Кабинет министров Украины принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

Кабинет министров Украины принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами.
Фото: pixabay.com

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Что изменилось

Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку.

В Министерстве образования и науки Украины отметили, чтобы пересечь границу для участия в программе академической мобильности студенты-мужчины должны:

  • быть в возрасте от 18 до 22 лет;
  • не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;
  • учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;
  • получать образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);
  • стать участником академической мобильности сроком 1 семестр.

Документы, необходимые для пересечения границы

  • е-билет студента;
  • направление от ЗВО;
  • заверенная копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от ТЦК Никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.

Напомним, что в Украине с начала действия военного положения изменились правила пересечения границы. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из Украины.

Источник: Минфин
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