Кабинет министров Украины принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко.
Кабмин изменил правила для выезда некоторых студентов за границу
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Что изменилось
Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку.
В Министерстве образования и науки Украины отметили, чтобы пересечь границу для участия в программе академической мобильности студенты-мужчины должны:
- быть в возрасте от 18 до 22 лет;
- не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;
- учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;
- получать образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);
- стать участником академической мобильности сроком 1 семестр.
Документы, необходимые для пересечения границы
- е-билет студента;
- направление от ЗВО;
- заверенная копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от ТЦК Никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.
Напомним, что в Украине с начала действия военного положения изменились правила пересечения границы. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из Украины.
Источник: Минфин
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