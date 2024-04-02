Кабмин изменил правила для выезда некоторых студентов за границу

Кабинет министров Украины принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами. Об этом в своем Telegram-канале сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

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Что изменилось

Теперь студенты-бакалавры от 18 до 22 лет (магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку.

В Министерстве образования и науки Украины отметили, чтобы пересечь границу для участия в программе академической мобильности студенты-мужчины должны:

быть в возрасте от 18 до 22 лет;

не подлежать призыву военную службу во время мобилизации;

учиться на дневной форме в учреждениях высшего образования государственной или коммунальной формы собственности;

получать образовательную степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного толка);

стать участником академической мобильности сроком 1 семестр.

Документы, необходимые для пересечения границы

е-билет студента;

направление от ЗВО;

заверенная копия договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;

военно-справочный документ от ТЦК Никаких особых разрешений МОН не будет выдавать.

Напомним, что в Украине с начала действия военного положения изменились правила пересечения границы. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать из Украины.