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2 апреля 2024, 19:20 Читати українською

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Румынией

Кабинет Министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Румынии об открытии нового пункта пропуска на границе. Он будет расположен между населенными пунктами Белая Церковь (Закарпатская область) и Сигету Мармацией (Румыния). Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров утвердил соглашение между правительствами Украины и Румынии об открытии нового пункта пропуска на границе.
Фото: Черновицкий облсовет

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«Утверждено Соглашение (в форме обмена нотами) между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии об открытии нового международного пункта пропуска через украинско-румынскую государственную границу между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету Мармацией (Румыния), совершенное 18 августа 2023 года. «, — отметил Мельничук.

Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства заявил, что всего на западном направлении Украина планирует создать девять новых пограничных пунктов пропуска и модернизировать еще 13.

«Все это даст большие возможности для украинского экспорта и ускорит нашу секторальную интеграцию в Евросоюз», — отметил премьер.

Источник: Минфин
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