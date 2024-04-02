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2 апреля 2024, 16:53 Читати українською

Кабмин утвердил выплаты ко Дню Независимости. Кто получит разовую надбавку

Кабинет министров Украины утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам и некоторым другим лицам в 2024 году. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет министров Украины утвердил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины ветеранам и некоторым другим лицам в 2024 году.
Фото: НБУ

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Речь идет о перечне лиц, на которых распространяется действие законов «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований».

До 24 августа 2024 разовую денежную выплату должны получить лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам:

  • І группы — 3 100 грн;
  • II группы — 2 900 грн;
  • III группы — 2 700 грн.

Выплаты назначены участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенным концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания. Размер выплаты составляет 1000 грн.

Лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 3 100 грн.

Выплата в размере 650 грн.

  • членам семей погибших (умерших) ветеранов войны;
  • членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз;
  • женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага выплата составляет 450 грн.

Источник: Минфин
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