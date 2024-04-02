Количество незаконных действий с платежными карточками, по которым был нанесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Количество незаконных действий с платежными картами в 2023 году, по которым нанесенный ущерб возросло на четверть
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Суммы убытков
Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.
Средняя сумма одной незаконной операции в прошлом году составила 3065 гривен, что на 39% больше, чем в 2022 году (в 2022 году — 2200 гривен).
В то же время за 2023 год на 13% возросло количество активных карт, что свидетельствует об активном использовании платежных карт для проведения операций.
Самые распространенные сценарии платежного мошенничества
Мошенничество с платежными картами в прошлом году чаще всего происходило через Интернет — 83% от общего количества случаев. В то же время, только 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).
Средняя сумма одной незаконной операции в сети Интернет в 2023 году выросла на 31% и составила 3150 гривен (в 2022 году — 2408 гривен).
Большинство мошеннических случаев вызвано разглашением личных данных клиентами. А именно 80% суммы всех убытков в 2023 году пришлось на социальную инженерию (в 2022 году этот показатель был 53%).
Сценарии платежного мошенничества
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рассылка мошенниками фейковых сообщений о возможности получения помощи от государства, социальных фондов — клиенты переходят по ссылке и отмечают данные, с помощью которых мошенники присваивают их средства;
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изготовление дубликата SIM-карты, в частности электронной SIM-карты, финансового номера телефона клиента в результате выманивания кодов доступа к приложениям мобильных операторов связи. В дальнейшем с помощью финансового номера злоумышленники совершают мошеннические действия для получения доступа к мобильному банкингу с целью похищения денег со счетов, приобретения товаров или попытки взять онлайн-кредиты;
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звонок от лиц, выдающих себя за работников службы безопасности банка, Национального банка Украины или других учреждений, чтобы получить реквизиты платежной карты, побуждать к совершению операции (например, чтобы избежать якобы блокировки счетов), получение одноразовых паролей из смс-сообщений
и т. д.Подобное разглашение данных клиентов приводит к их финансовым потерям;
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распространение сообщений в месседжерах, социальных сетях о возможности получения дополнительной прибыли за выполнение определенных задач в социальных сетях или в Интернете с целью побуждения клиента к совершению определенных покупок, перевода средств в пользу мошенников.
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