Количество незаконных действий с платежными картами в 2023 году, по которым нанесенный ущерб возросло на четверть

Количество незаконных действий с платежными карточками, по которым был нанесен ущерб, в течение 2023 года выросло на четверть и составило 272 тыс. операций. Об этом говорится в сообщении НБУ .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Суммы убытков

Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году.

Средняя сумма одной незаконной операции в прошлом году составила 3065 гривен, что на 39% больше, чем в 2022 году (в 2022 году — 2200 гривен).

В то же время за 2023 год на 13% возросло количество активных карт, что свидетельствует об активном использовании платежных карт для проведения операций.

Самые распространенные сценарии платежного мошенничества

Мошенничество с платежными картами в прошлом году чаще всего происходило через Интернет — 83% от общего количества случаев. В то же время, только 17% - через физические устройства (торговая сеть, банкоматы, устройства самообслуживания).

Средняя сумма одной незаконной операции в сети Интернет в 2023 году выросла на 31% и составила 3150 гривен (в 2022 году — 2408 гривен).

Большинство мошеннических случаев вызвано разглашением личных данных клиентами. А именно 80% суммы всех убытков в 2023 году пришлось на социальную инженерию (в 2022 году этот показатель был 53%).

Сценарии платежного мошенничества