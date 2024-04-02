Соотношение государственного долга США к внутреннему валовому продукту с большой вероятностью будет хуже, чем прогнозирует управление Конгресса США по бюджету, пишет Bloomberg.
Аналитики Bloomberg провели миллион симуляций госдолга США и сделали нелестный прогноз
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Аналитики Bloomberg Economics провели миллион симуляций, учитывавших разные параметры: налоговые доходы, уровень ставок, бюджетные меры, к которым может прибегнуть американское правительство
Под этим подразумевается значительный рост с нынешних 97% ВВП — скорее всего до 123% через десять лет. Управление Конгресса США по бюджету прогнозировало более низкий показатель — 116% ВВП.
Такой уровень государственного долга в определенный момент может привести к кризису, например, на рынке ценных бумаг американского Минфина в результате снижения суверенного кредитного рейтинга США, или в панике вследствие исчерпания фондов медицинского страхования «Медикер» или социального обеспечения.
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