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2 апреля 2024, 18:05 Читати українською

Аналитики Bloomberg провели миллион симуляций госдолга США и сделали нелестный прогноз

Соотношение государственного долга США к внутреннему валовому продукту с большой вероятностью будет хуже, чем прогнозирует управление Конгресса США по бюджету, пишет Bloomberg.

Соотношение государственного долга США к внутреннему валовому продукту с большой вероятностью будет хуже, чем прогнозирует управление Конгресса США по бюджету, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиАналитики Bloomberg Economics провели миллион симуляций, учитывавших разные параметры: налоговые доходы, уровень ставок, бюджетные меры, к которым может прибегнуть американское правительство и т.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аналитики Bloomberg Economics провели миллион симуляций, учитывавших разные параметры: налоговые доходы, уровень ставок, бюджетные меры, к которым может прибегнуть американское правительство и т. д. 88% из них показали, что долг выходит на «неустойчивую траекторию».

Под этим подразумевается значительный рост с нынешних 97% ВВП — скорее всего до 123% через десять лет. Управление Конгресса США по бюджету прогнозировало более низкий показатель — 116% ВВП.

Такой уровень государственного долга в определенный момент может привести к кризису, например, на рынке ценных бумаг американского Минфина в результате снижения суверенного кредитного рейтинга США, или в панике вследствие исчерпания фондов медицинского страхования «Медикер» или социального обеспечения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
eurousa
eurousa
2 апреля 2024, 19:02
#
Тобто готуємося до наступних воєн.
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0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
2 апреля 2024, 20:15
#
Уже надоела эта российская пропаганда что баксы $ обесцениваются с начала 2000 года , а уже 2024 год . Вопрос на сколько обесценились деньги всех совдеповских стран , в Украине с 1,8гривны за 1$ до 38гривен и это выходит (38/0.018) обесценились в тысячу раз . Нам бы всем такую векавую Штатовскую инфляцию бы иметь всегда .
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