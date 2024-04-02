Более 50% госпредприятий не работает — Минэкономики Украины

В Украине насчитывается 3116 государственных предприятий, более половины из них не работают, а от 17% государство даже не получает отчетности. Об этом свидетельствуют данные Департамента политики собственности Министерства экономики на февраль 2024 года, сообщает LIGA.net.

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В частности, работают 854 государственных предприятия (27%), 475 из них приносят деньги в госбюджет. Не работают 1736 госпредприятий (56%), о деятельности еще 526 предприятий (17%) государство вообще ничего не знает, потому что они не предоставляют отчетность о своей работе.

За последние пять лет количество неработающих государственных предприятий резко увеличилось. Еще в 2018 году таких было в четыре раза меньше — всего 422. Тогда же количество работающих госпредприятий было вдвое больше — 1640.