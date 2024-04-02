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2 апреля 2024, 16:32 Читати українською

Цены на нефть выросли до пятимесячного максимума

Во вторник, 2 апреля, цена на нефть впервые с октября поднялась выше $88 за баррель на фоне улучшения спроса в Китае и США и роста опасений поставок нефти с Ближнего Востока из-за эскалации конфликта в регионе. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник, 2 апреля, цена на нефть впервые с октября поднялась выше $88 за баррель на фоне улучшения спроса в Китае и США и роста опасений поставок нефти с Ближнего Востока из-за эскалации конфликта в регионе.
Фото: pixabay.com

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на $1,29, или почти на 1,5%, до $88,71 доллара за баррель. Майские фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на $1,30, или примерно на 1,6%, до $85,01 за баррель.

Производственная деятельность в Китае выросла впервые за шесть месяцев в марте, а в США — впервые за год-пол года, что должно привести к росту спроса на нефть в этом году. Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире и вторым по величине потребителем, тогда как США является крупнейшим потребителем.

На Ближнем Востоке удар Израиля по посольству Ирана в Сирии привел к гибели семи военных советников, среди них трое высших командиров, что обозначает эскалацию войны на Газе между Израилем и ХАМАС, который поддерживает Иран.

Расширение конфликта, продолжающегося почти полгода, вызвало обеспокоенность по поводу влияния на поставки нефти.

россия, которая входит в тройку крупнейших мировых производителей нефти и является одним из крупнейших экспортеров нефтепродуктов, столкнулась с серией украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы. До этого россия осуществляла масштабные ракетные атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Рынки также с нетерпением ждут встречи Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, известных как ОПЕК+, в среду, где будут рассматриваться сокращения добычи нефти.

Ожидается, что страны экспортеры нефти сохранят текущее добровольное сокращение добычи на $2,2 млн в сутки до конца второго квартала. Добыча ОПЕК упала в прошлом месяце на 50 000 баррелей в сутки, что указывает на то, что добровольные сокращения оказывают определенный эффект.

Источник: Минфин
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