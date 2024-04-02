Украина начала закачку газа в подземные хранилища

Оператор газохранилищ Украины — Укртрансгаз — 1 апреля начал новый сезон закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

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Что известно

«Конец сезона отбора и начало закачки газа в украинские ПХГ знаменует собой завершение отопительного сезона», — сказал председатель правления Нафтогаза Алексей Чернышев.

За сезон отбора, стартовавший 7 ноября 2023 года, из ПХГ было отобрано 8,5 млрд кубометров газа, из которых Украина использовала 6,7 млрд кубометров. Часть газа в украинских хранилищах хранили европейские трейдеры.

В общей сложности сезон отбора газа длился 145 дней.