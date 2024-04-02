Польские фермеры возобновили блокировку движения грузовиков в ПП «Угринов-Долгобычев»

2 апреля на территории Польши перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев» возобновилась блокировка движения для грузовиков, сообщает Государственная пограничная служба.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Госпогранслужба отмечает, что перед ПП «Угринов-Долгобычев» затруднено движение грузовиков.

Водителей и перевозчиков призывают учесть информацию при международных перевозках.

Блокировка границы

В настоящее время границу блокируют польские фермеры, их актуальные требования больше касаются недовольства аграрной и зеленой политикой ЕС.

28 марта протестующие на пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» временно завершили блокировку движения грузовиков. Пропуск грузовиков должен был продолжаться до 2 апреля.