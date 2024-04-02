2 апреля на территории Польши перед пунктом пропуска «Угринов-Долгобычев» возобновилась блокировка движения для грузовиков, сообщает Государственная пограничная служба.
Польские фермеры возобновили блокировку движения грузовиков в ПП «Угринов-Долгобычев»
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Что известно
Госпогранслужба отмечает, что перед ПП «Угринов-Долгобычев» затруднено движение грузовиков.
Водителей и перевозчиков призывают учесть информацию при международных перевозках.
Блокировка границы
В настоящее время границу блокируют польские фермеры, их актуальные требования больше касаются недовольства аграрной и зеленой политикой ЕС.
28 марта протестующие на пункте пропуска «Угринов-Долгобычев» временно завершили блокировку движения грузовиков. Пропуск грузовиков должен был продолжаться до 2 апреля.
Источник: Минфин
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