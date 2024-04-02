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2 апреля 2024, 15:35 Читати українською

Минфин не поддерживает увеличение налогов для страховщиков

Министерство финансов Украины поддержало предложение Ассоциации «Страховой бизнес» (АСБ) и Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) по недопущению налогообложения НДС комиссионного вознаграждения страховых агентов, сообщают в пресс-релизе АСБ, передает Интерфакс-Украина.

Министерство финансов Украины поддержало предложение Ассоциации «Страховой бизнес» (АСБ) и Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) по недопущению налогообложения НДС комиссионного вознаграждения страховых агентов, сообщают в пресс-релизе АСБ, передает Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПри этом уточнено, что норму по налогообложению НДС содержал проект закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию налогообложения страховой деятельности в Украине».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

При этом уточнено, что норму по налогообложению НДС содержал проект закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по усовершенствованию налогообложения страховой деятельности в Украине».

Как сообщалось, оба объединения совместно обращались в Минфин, Министерство экономики, Государственную регуляторную службу, Национальный банк с просьбой не ухудшать налоговые условия ведения страхового бизнеса и не нарушать требования Директивы Е С.

«Украина движется в ЕС, поэтому мы должны сверять все налоговые новации как со здравым экономическим смыслом, так и с действующими в Евросоюзе принципами и нормами», — считает генеральный директор Ассоциации «Страховой бизнес» Вячеслав Черняховский.

В пресс-релизе уточнено, что налогообложение комиссионным вознаграждением страховых агентов НДС прямо противоречит Директиве Совета Е С № 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года «Об общей системе налога на добавленную стоимость». Статья 135 «Освобождение от налогообложения других видов деятельности», прямо устанавливающих, что «государства-члены должны освобождать от налогообложения… операции страхования и перестрахования, включая связанные с ними услуги, предоставляемые страховыми брокерами и страховыми агентами».

В сообщении также отмечается, что для обоснования своей позиции страховыми объединениями был сделан анализ показателей деятельности страховщиков Украины за девять месяцев 2023 года и проведен репрезентативный опрос участников рынка. По результатам которых стало понятно, что государство не получило бы экономического эффекта от этого нововведения, а наоборот, возникли бы непрогнозируемые дополнительные расходы по администрированию, контролю и мониторингу операций по НДС в страховой деятельности.

«По нашим оценкам, наши предложения, поддержанные Минфином, сохранили каждой страховой компании по крайней мере 40−50 тыс. грн. ежемесячно», — отметил Черняховский.

Источник: Минфин
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