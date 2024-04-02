Мировые люксовые бренды массово закрывают магазины в россии

Международные люксовые бренды, поставившие на паузу работу в россии после полномасштабного вторжения российской армии в Украину, начали массово закрывать свои магазины. Об этом сообщает The Moscow Times.

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О закрытии трех московских магазинов, включая бутик в ГУМе, говорится в отчете Prada. Там также отмечается, что к началу 2024 года у бренда в россии осталось всего шесть точек продаж.

Итальянская Fendi отказалась от аренды трёх помещений в Москве. У компании пока действует контракт на аренду бутика в ЦУМе, но она планирует разорвать его с 1 августа этого года.

Также договоры аренды помещений под бутики начало расторгать российское представительство Chanel. К началу войны в Chanel в россии насчитывалось 17 бутиков, в основном в Москве.

Кроме того, в 2023 году Swatch Group (марки Breguet, Harry Winston, Omega и Rado) расторгла договоры аренды 15 своих магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Согласно отчетности, у компании осталось 13 точек в россии.

Все эти марки приостановили поставки товаров в страну после эмбарго ЕС и США на ввоз в россию одежды, обуви и аксессуаров дороже $300 и 300 евро за единицу продукции.

Закрытие магазинов в рф

Сразу после начала полномасштабной войны работу своих магазинов приостановили 27% зарубежных люксовых ритейлеров, подсчитали в IBC Real Estate.

Однако они продолжали занимать площади в ключевых торговых коридорах и торговых центрах. Большинство брендов принадлежит к большим группам — LVMH (Christian Dior, Givenchy, Bvlgari), Kering (Alexander McQueen, Balenciaga) и Richemont (Cartier, Chloe, Piaget).

Отмечается, что представители люкса держались «надеясь на изменение геополитической ситуации», но бесконечно вкладывать деньги в неработающие магазины невозможно.