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2 апреля 2024, 14:35 Читати українською

С начала года правительство привлекло почти 120 млрд от ОВГЗ

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 120 млрд грн в эквиваленте, а в течение военного положения — почти 938 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 120 млрд грн в эквиваленте, а в течение военного положения — почти 938 млрд грн в эквиваленте.

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По данным Депозитария НБУ, за три месяца 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69 024,6 млн грн, 763,6 млн дол. США и 514,2 млн. евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США и 555,5 млн. евро.

В январе-марте 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 39 250,9 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в марте — на 19 132,8 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь — март составляет 129% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 марта 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено 623 200,3 млн грн, 6 380,9 млн дол. США и 2 227,3 млн. евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 455 494,7 млн. грн., 6 946,5 млн. дол. США и 1 806,1 млн. евро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 7

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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 14:42
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Извращение — наибольший держатель ОВДП — государственный банк — Приватбанк!
Государство само у себя покупает ОВДП!?? *** это правда...!
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Lolik1837
Lolik1837
2 апреля 2024, 15:34
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Ну и что тут такого «извращенного»? Приват привлекает средства у населения по 13−15 % и тут же, безо всякого риска перекладывает их по 18−19% в ОВГЗ. И не надо искать кому эти средства выгодно дать в кредит и риска нет, что заемщик кредит не отдаст.
Просто 5% маржи «капает» без рисковые и без «головняка».
ОВГЗ — это просто находка для любого банка. Хоть частного, хоть государственного
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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 15:59
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В этом и есть извращение
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Smerch747
Smerch747
2 апреля 2024, 16:10
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В этом извращении виноваты те кто кладет на депозиты. Мой дедушка например)
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Moonlighter
Moonlighter
2 апреля 2024, 16:10
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Извращения разве что для пересичных. А потом удивляемся инфляции и курсу доллара. Откуда государство может генерировать 20% дохода, которого у него нет? Каждый год у нас увеличение бюджета и сокращение доходов.
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TAN72
TAN72
2 апреля 2024, 16:40
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71% банковского портфеля ОВГЗ пришлось на 5 госструктур: ПриватБанк, Сбербанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Сэнс Банк. Хотя в ТОП-10 владельцев вошли также банки с иностранным и частным украинским капиталом
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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 16:41
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НЕ ЛОХИ!!!

Вернулись штрафы за несвоевременную уплату и подачу отчетности!

В Украине уже нет военного положения?

*** перебои с электричеством — воздушные тревоги и т.п. — *** — нужно подать отчеты!
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