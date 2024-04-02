С начала года правительство привлекло почти 120 млрд от ОВГЗ

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 120 млрд грн в эквиваленте, а в течение военного положения — почти 938 млрд грн в эквиваленте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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По данным Депозитария НБУ, за три месяца 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 69 024,6 млн грн, 763,6 млн дол. США и 514,2 млн. евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 26 122,9 млн грн, 810,9 млн дол. США и 555,5 млн. евро.

В январе-марте 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 39 250,9 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в марте — на 19 132,8 млн грн в эквиваленте. Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь — март составляет 129% во всех валютах по текущему официальному курсу.

Всего с начала полномасштабной войны до 31 марта 2024 правительством на первичных аукционах было привлечено 623 200,3 млн грн, 6 380,9 млн дол. США и 2 227,3 млн. евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 455 494,7 млн. грн., 6 946,5 млн. дол. США и 1 806,1 млн. евро.