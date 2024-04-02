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2 апреля 2024, 14:14 Читати українською

В Германии призвали предоставить украинцам возможность работать без знания языка

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, предоставив им возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка. Об этом пишет Liga.net.

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, предоставив им возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка.

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Из 1,2 млн украинцев, выехавших в Германию из-за войны, по состоянию на начало февраля работали всего 25%.

«Все еще слишком много бюрократии, когда дело касается интеграции на рынке труда. Предстоит возможность начать работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов», — заявил глава Ассоциации Андре Берхеггер.

По его словам, мероприятия по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы.

Глава Ассоциации также отметил, что вся система интеграционных курсов для украинцев стагнирует.

По данным Федерального агентства занятости, в октябре прошлого года интеграционные курсы посещали 129 тысяч украинцев. Из них 95 тыс. завершили курсы в феврале-марте, остальные завершат к сентябрю 2024 года.

«Мы должны быть готовы к тому, что к нам продолжат прибывать беженцы из Украины. Также пока не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время. Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы», — заявил Берхеггер.

Знание языка — важный фактор для трудоустройства, но не критический. Например, в Польше 50% украинцев, не знающих польского, имеют работу. Среди тех, кто знает польский, трудоустроено 80% украинцев.

Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 14:23
#
Очень странное решение — за 1−2 года можно было кое-как освоить местный язых — если это украинец не сделал — то это сигнал про его некчемность!

А те кто набежил мол я не знаю украинский язык — сгиньте — я его знаю и понимаю — но на нем общаться не обязана!
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0
locustsucol
locustsucol
2 апреля 2024, 15:46
#
Мова йде про те, що для роботи потрібно здати екзамен на рівень Б2. Для засвоєння з нуля німецької для такого рівня людям за 40 ну дуже складно швидко отримати успішну здачу Б2. Вони вчать, але це ну дуже важко. Вчать щоб отримати офіційну роботу, а не жити на 500 євро, на відміну від сирійців наприклад. Вимотуються масово не поодиноких випадках до втрати свідомості прямо на уроках німецької. А ще після здачі такого екзамену треба пройти ще якісь курси професійні для отримання роботи легально. Часто німці дають роботу «вчорну» українцям, бо українці в більшості розумні та працьовиті, але це ризиковано та дає менший прибуток та гарантії. В Німеччині дуже сильна бюрократія.
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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 16:05
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Лично знаешь таких?
есть знакомые в Финляндии — там тоже курсы и т. п. за 50 без особых умственных способностей — уже сдали экзамены…

Что там выматываться — если даже не работают?
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adixnjme
adixnjme
2 апреля 2024, 16:24
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Заявила людина, яка не здатна вивчити мову країни в якій проживає)))
і не треба розповідати, що «я просто не хочу…»)))))
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innapcholko
innapcholko
2 апреля 2024, 16:32
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Я же просиля идти мимо рагулей типа тебя — я знаю украинский прекрастно, но одно мне не нравиться — новые «западенские» слова которые появляются в СМИ и даже на ресурсе минфин польского-венгерского происхождения!

А обращение «пан» — как по мне вообще — это все западенщина навязывает— веет духом рабства под поляками! Такая культура мне чужда!
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