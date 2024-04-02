В Германии призвали предоставить украинцам возможность работать без знания языка

Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, предоставив им возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка. Об этом пишет Liga.net.

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Из 1,2 млн украинцев, выехавших в Германию из-за войны, по состоянию на начало февраля работали всего 25%.

«Все еще слишком много бюрократии, когда дело касается интеграции на рынке труда. Предстоит возможность начать работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов», — заявил глава Ассоциации Андре Берхеггер.

По его словам, мероприятия по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы.

Глава Ассоциации также отметил, что вся система интеграционных курсов для украинцев стагнирует.

По данным Федерального агентства занятости, в октябре прошлого года интеграционные курсы посещали 129 тысяч украинцев. Из них 95 тыс. завершили курсы в феврале-марте, остальные завершат к сентябрю 2024 года.

«Мы должны быть готовы к тому, что к нам продолжат прибывать беженцы из Украины. Также пока не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время. Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы», — заявил Берхеггер.

Знание языка — важный фактор для трудоустройства, но не критический. Например, в Польше 50% украинцев, не знающих польского, имеют работу. Среди тех, кто знает польский, трудоустроено 80% украинцев.