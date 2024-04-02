Ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала ускорить интеграцию украинцев на рынке труда, предоставив им возможность устраиваться на работу без знания немецкого языка. Об этом пишет Liga.net.
В Германии призвали предоставить украинцам возможность работать без знания языка
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Из 1,2 млн украинцев, выехавших в Германию из-за войны, по состоянию на начало февраля работали всего 25%.
«Все еще слишком много бюрократии, когда дело касается интеграции на рынке труда. Предстоит возможность начать работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов», — заявил глава Ассоциации Андре Берхеггер.
По его словам, мероприятия по интеграции и изучению языка должны осуществляться параллельно с началом работы.
Глава Ассоциации также отметил, что вся система интеграционных курсов для украинцев стагнирует.
По данным Федерального агентства занятости, в октябре прошлого года интеграционные курсы посещали 129 тысяч украинцев. Из них 95 тыс. завершили курсы в феврале-марте, остальные завершат к сентябрю 2024 года.
«Мы должны быть готовы к тому, что к нам продолжат прибывать беженцы из Украины. Также пока не ожидается, что большинство украинцев вернутся на родину в ближайшее время. Поэтому нам нужны устойчивые интеграционные структуры для этой группы», — заявил Берхеггер.
Знание языка — важный фактор для трудоустройства, но не критический. Например, в Польше 50% украинцев, не знающих польского, имеют работу. Среди тех, кто знает польский, трудоустроено 80% украинцев.
Комментарии - 5
А те кто набежил мол я не знаю украинский язык — сгиньте — я его знаю и понимаю — но на нем общаться не обязана!
есть знакомые в Финляндии — там тоже курсы и т. п. за 50 без особых умственных способностей — уже сдали экзамены…
Что там выматываться — если даже не работают?
і не треба розповідати, що «я просто не хочу…»)))))
А обращение «пан» — как по мне вообще — это все западенщина навязывает— веет духом рабства под поляками! Такая культура мне чужда!