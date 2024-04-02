Акционеры держат свои банки на голодном пайке: Всего лишь два банка получили докапитализацию

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 апреля 2024, 13:18 Читати українською

Акционеры держат свои банки на голодном пайке: Всего лишь два банка получили докапитализацию

Акционеры не спешат вкладывать деньги в свои банки. За 2023 год только двум структурам были увеличены уставные капиталы. Об этом говорится в статье на «Минфине» Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ.

Акционеры не спешат вкладывать деньги в свои банки.
Фото:depositphotos

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто из банков получил докапитализацию

  • А-Банк — на 459,8 млн грн (на 44%) — до 1,5 млрд грн;
  • Банк Восток — на 533,2 млн грн (на 54%) — до 1,5 млрд грн.

Из показателей видно, что даже до увеличения уставников банки выполняли минимальное требование в 200 млн грн, поэтому капитализация была не вынужденной.

Хозяева же остального 61 банка не вложили в уставные капиталы ни копейки.

Финучреждения наращивали такой показатель, как «собственный капитал», и делали это за счет текущей деятельности. Обычно они вкладывали в капиталы текущую прибыль и расформировали резервы, улучшая качество кредитного портфеля.

Больше всего собственные капиталы нарастили:

Приросты зафиксированы у 53 банков из 63-х. Еще три сохранили старые капиталы: банк «Траст-Капитал» (254,5 млн грн), Поликомбанк (282,8 млн грн) и Украинский банк реконструкции и развития (207,9 млн грн).

При этом у 7 банков произошло сокращение собственных капиталов. Больше всего в Правэкс-Банке — на 48,6 млн грн (на 4% — до 1,1 млрд грн), Мотор-Банке — на 39,7 млн грн (на 15% — до 225,6 млн грн) и Окси Банке — на 24,8 млн грн (на 10% — до 229,1 млн грн). Чаще это происходило из-за убытков или формирования резервов под проблемные кредиты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Abramon
Abramon
2 апреля 2024, 15:20
#
Банківська справа — це дуже «тонкий» бізнес, який вимагає відповідних знань, вмінь і навичок. Цей бізнес не для наших «бариг», які звикли депозити та рефінансування від НБУ виводити в офшорим і оголошувати банк «неплатоспроможним. Регулятор в особі НБУ зламав цю працюючу «схему» і цей бізнес став нецікавий для наших скоробагатьків.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Igorenya и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами