Акционеры держат свои банки на голодном пайке: Всего лишь два банка получили докапитализацию

Акционеры не спешат вкладывать деньги в свои банки. За 2023 год только двум структурам были увеличены уставные капиталы. Об этом говорится в статье на «Минфине» Приват, ПУМБ и Укргаз: кто больше заработал, нарастил зарплатные расходы и покупку ОВГЗ.

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Кто из банков получил докапитализацию

А-Банк — на 459,8 млн грн (на 44%) — до 1,5 млрд грн;

Банк Восток — на 533,2 млн грн (на 54%) — до 1,5 млрд грн.

Из показателей видно, что даже до увеличения уставников банки выполняли минимальное требование в 200 млн грн, поэтому капитализация была не вынужденной.

Хозяева же остального 61 банка не вложили в уставные капиталы ни копейки.

Финучреждения наращивали такой показатель, как «собственный капитал», и делали это за счет текущей деятельности. Обычно они вкладывали в капиталы текущую прибыль и расформировали резервы, улучшая качество кредитного портфеля.

Больше всего собственные капиталы нарастили:

Приватбанк — на 25,5 млрд грн (на 44%) — до 83,3 млрд грн;

Укрэксимбанк — на 7,2 млрд грн (на 353%) — до 9,2 млрд грн;

ПУМБ — на 5,7 млрд грн (на 49%) — до 17,4 млрд грн;

Сенс Банк — на 5,3 млрд грн (на 87%) — до 11,4 млрд грн;

Райффайзен Банк — на 4,8 млрд грн (на 28%) — до 21,8 млрд грн.

Приросты зафиксированы у 53 банков из 63-х. Еще три сохранили старые капиталы: банк «Траст-Капитал» (254,5 млн грн), Поликомбанк (282,8 млн грн) и Украинский банк реконструкции и развития (207,9 млн грн).

При этом у 7 банков произошло сокращение собственных капиталов. Больше всего в Правэкс-Банке — на 48,6 млн грн (на 4% — до 1,1 млрд грн), Мотор-Банке — на 39,7 млн грн (на 15% — до 225,6 млн грн) и Окси Банке — на 24,8 млн грн (на 10% — до 229,1 млн грн). Чаще это происходило из-за убытков или формирования резервов под проблемные кредиты.