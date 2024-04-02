В Аргентине ввели реестр криптобирж, недельный приток в криптофонды составил $862 млн: что нового на рынке

Объем ликвидаций на крипторынке превысил $398 миллионов в сутки

В ночь на 2 апреля 2024 года биткоин падал ниже отметки в $66 000, однако впоследствии курс первой криптовалюты поднялся почти до $67 000. За сутки цена актива уменьшилась более чем на 3%. На фоне этого объем ликвидаций по фьючерсам на рынке криптовалют составил более $398 млн за 24 часа.

За последние сутки были ликвидированы позиции 121 038 трейдеров. Приблизительно $314 млн потерь пришлось на лонг-позиции, почти $85 млн — на шорт.

Наибольшие суммы ликвидаций уже традиционно были на криптовалютных биржах Binance и OKX — $175,43 млн и $137,54 млн соответственно.

Крупнейшая ликвидация на $7,48 млн была зафиксирована на OKX в торговой паре ETH/USDT.

На момент написания новости биткоин торгуется на уровне $66,8 тысяч.

В Аргентине ввели обязательный реестр криптобирж и поставщиков услуг

В конце марта 2024 г. регулятор Аргентины сообщил о создании единого реестра поставщиков услуг виртуальных активов (PSAV). Теперь компаниям и частным лицам, деятельность которых связана с криптовалютами, придется пройти обязательную регистрацию. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на текст документа.

По данным издания, новое требование будет касаться организаций, предлагающих покупку, продажу, отправку или получение криптовалют, торговлю цифровыми активами или услуги кредитования.

Согласно документу правила распространяются не только на местных поставщиков услуг, но и на фирмы, работающие на аргентинском рынке, но зарегистрированные в других местах.

«Все, кто не пройдет регистрацию, не смогут предоставлять услуги поставщиков виртуальных активов в стране», — предупредил президент Национальной комиссии по ценным бумагам Аргентины (CNV) Роберто Сильва.

Отметим, что соучредитель протокола Money On Chain Мануэль Феррари подверг инициативу CNV жесткой критике. Он заявил, что биткоин является деньгами, а не ценной бумагой.

«Это ужасная идея — создать реестр компаний, занимающихся покупкой и продажей биткоинов. К примеру, пунктам обмена валют или ювелирным магазинам не нужно регистрироваться в CNV», — сказал эксперт.

По его словам, такая инициатива может быть выгодна только юристам и представителям регулятора. К тому же это мероприятие не соответствует позиции президента Хавьера Милея, считающегося сторонником биткоина.

Основатель платежного сервиса KamiPay Николя Бурбон считает, что регулировка никак не повлияет на пользователей. По его мнению, оно направлено на удовлетворение требований международных организаций.

Согласно рейтингу Chainalysis, Аргентина занимает 15-е место в глобальном индексе внедрения криптовалют. По данным местной криптобиржи Lemon, жители страны продолжают инвестировать в биткоин на фоне рекордной инфляции. Спрос на первую криптовалюту в Аргентине достиг максимума за 20 месяцев.

Недельный приток в криптофонды составил $862 миллиона

Аналитическая компания CoinShares опубликовала еженедельный отчет о движении средств в криптофондах. Эксперты отметили возобновление притока в инвестиционные продукты.

Согласно имеющимся данным, в период с 23 по 29 марта 2024 года чистый приток капитала составил $862 млн. Лидерами по объему полученных средств являются спотовые биткоин-ETF от компаний BlackRock — $617 млн, и Fidelity Investments — $610 млн.

На третьей позиции находится инвестиционный продукт от фирм Ark Invest и 21Shares c показателем $302 млн. При этом конвертируемый фонд компании Grayscale Investments продолжает демонстрировать значительный отток. В прошлый отчетный период он лишился $960 млн.

Что касается распределения притока по активам, то здесь первенство сохраняет биткоин. На его долю пришлось $865 млн. от общих финансовых вложений в сектор. Второе место по этому показателю заняла Solana c притоком капитала в $6,1 млн. В то же время Ethereum зафиксировал отток в $18,9 млн.

На региональном уровне лидером остаются Соединенные Штаты с показателем в $897 млн. Страна демонстрирует значительный разрыв по притоку капитала в инвестпродукты на фоне других государств. Вторая позиция осталась за Бразилией — $2,9 млн, а третье место занимает Австралия с объемом в $1,5 млн.

Binance раскрыла состав первого совета директоров

Компания Binance Holdings, управляющая одноименной криптобиржей, сформировала первый совет директоров. В нее вошли семь членов, включая новый CEO фирмы Ричард Тенг.

Согласно публикации на официальном сайте, полный состав совета директоров компании выглядит следующим образом:

Габриэл Абед, бывший посол Барбадоса в ОАЭ. Также является соучредителем технологической фирмы Bitt;

новый CEO Binance Ричард Тенг. Он вступил в должность после освобождения от этой должности Чанпена Чжао. Примечательно, что ранее Тенг отказался раскрыть журналистам подробности о компании;

соучредители компании Хэйна Чен (занимает должность CFO), Лилай Ван и Джинкай Хэ;

Арно Вентура, управляющий партнер в инвестиционной компании Gojo&Co;

Синь Ван, CEO компании Bayview Acquisition Corp, специализирующейся на процедурах слияния и поглощения.

«В совет вошли семь членов, трое из которых являются независимыми главами других компаний. Мы гордимся тем, что нас консультируют люди из лидеров в сфере Web3 на пути к следующей главе развития Binance», — заявил представитель биржи в комментарии Cointelegraph.