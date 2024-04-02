Курс валют на 2 апреля: доллар в банках прибавил 5 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и не изменился в продаже. Евро в покупке потеряло 3 копейки, а в продаже 5 копеек.

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Валютный рынок

Курс доллара в обменниках в покупке прибавил 1 копейку, а в продаже 4 копейки. Курс евро в покупке снизился на 8 копеек, а в продаже — на 2 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,00−39,45 грн. Евро покупают за 42,12 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,38−39,50, евро — 42,72−42,93 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,17−39,20 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,03−42,05 грн/евро.

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