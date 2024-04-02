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2 апреля 2024, 9:26 Читати українською

Общее состояние 25 российских миллиардеров с начала 2024 года выросло на $18,3 млрд

Общее состояние 25 российских миллиардеров с начала 2024 года, несмотря на западные санкции, выросло на 18,3 миллиарда долларов. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index, пишет DW.

Фото: Співзасновник компаній
Фото: Cоучредитель компаний "Еврохим" и СВЭК Андрей Мельниченко

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Кто заработал больше всего

Больше всего с начала года заработал соучредитель компаний «Еврохим» и СВЭК (Сибирская угольная энергетическая компания) Андрей Мельниченко — 5,29 миллиарда долларов. Теперь его состояние составляет 24,1 млрд долларов.

Максимальный ущерб понес основатель USM Holdings Алишер Усманов: его состояние за первые три месяца 2024-го уменьшилось на 2,8 млрд долларов — до 18,3 млрд долларов.

В топ-10 самых богатых россиян, по данным Bloomberg, вошли:

  • совладелец «Норникеля» Владимир Потанин (с начала года его состояние выросло на $768 млн, до $31,8 млрд)
  • бенефициар НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат) Владимир Лисин (плюс $2,91 млрд до $26,9 млрд)
  • совладелец компании НОВАТЕК Леонид Михельсон (минус $747 млн, до $26,7 млрд)
  • совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов (плюс $1,79 млрд, до $26,4 млрд)
  • бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов (плюс $3,75 млрд, до $24,6 млрд)
  • владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров (плюс $1,38 млрд, до $17,1 млрд)
  • основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман (плюс $1,21 млрд, до $13,5 млрд)
  • совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Геннадий Тимченко (минус $1,45 млрд, до $12,7 миллиарда).

Как считается индекс

Bloomberg рассчитывает индекс на основе стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. В прошлом году российские миллиардеры стали богаче на $50 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+30
Володимир Кушнір
Володимир Кушнір
2 апреля 2024, 10:17
#
Ось і все, що потрібно знати про західні санкції під час війни
+
+15
Riojas
Riojas
2 апреля 2024, 10:23
#
Сокрушительные санкции запада. Цитируя Байдена, rouble reduced to rubble. Они, по-моему, северную Корею задавить не могут…
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