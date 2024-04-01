К закрытию межбанка курс доллара вырос на 20 копеек в покупке и на 19 копеек в продаже. Евро выросло на 15 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 1 апреля: доллар и евро растут на межбанке
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Открытие 1 апреля
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Закрытие 1 апреля
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Изменения
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38,97/39,01
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39,17/39,20
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20/19
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42,05/42,07
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42,20/42,23
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15/16
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,95−39,45 грн. Евро покупают за 42,15 грн., а продают за 42,85 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,37−39,46, евро — 42,80−42,95 грн.
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Источник: Минфин
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