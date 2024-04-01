monobank выиграл премию FinAwords 2024 в номинации «лучший мобильный банк»

monobank выбрали лучшим мобильным банком. Об этом сообщили во время церемонии FinAwords 2024 года.

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Второе место занял приложение Приват24 от государственного Приватбанка, а 3 строчку поделили приложения — А-Банка и Сэнс Банка.

Мобильное приложение, работающее на базе Универсал Банк, получило эту награду уже не впервые. В прошлом году клиенты и жюри премии также отдали пальму первенства monobank.

О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.