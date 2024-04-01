Бизнес улучшил оценки своей деятельности — НБУ

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Благодаря чему выросли настроения

«Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности», — говорится в сообщении.

В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Рост индекса

В марте 2024 года ИОДА выросла до 52,0 с 47,5 в феврале, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: второй месяц подряд они положительно оценили результаты своей деятельности благодаря наращиванию морских и железнодорожных перевозок, замедлению инфляции и потребительскому спросу: секторальный индекс в марте вырос до 55,1 с 50,1 в феврале.

Предприятия промышленности положительно оценили результаты своей деятельности на ближайшую перспективу, учитывая устойчивый потребительский спрос, устойчивую ситуацию на валютном рынке и низкие инфляционные ожидания: секторальный индекс в марте составил 51,0 (в феврале — 48,3).

Предприятия строительства существенно улучшили оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и благоприятные погодные условия: секторальный индекс составил 53,5 по сравнению с 43,7 в феврале.

Предприятия сферы услуг впервые с октября 2021 года предоставили оптимистические оценки своих экономических перспектив благодаря налаживанию логистических цепей и оживлению спроса: секторальный индекс составил 50.6 по сравнению с 45.3 в феврале.

Оценка по занятости

Оценки занятости несколько улучшились. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 марта 2024 года. В опросе приняло участие 456 предприятий. Среди опрошенных предприятий 45,0% компании промышленности, 27,9% сферы услуг, 22,4% торговли, 4,8% строительства; 30,5% респондентов — крупные предприятия, 27,2% — средние, 42,3% — малы.