Бизнес улучшил оценки своей деятельности — НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 апреля 2024, 15:44 Читати українською

Бизнес улучшил оценки своей деятельности — НБУ

В марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий. Об этом говорится в ежемесячном опросе предприятий Украины за март 2024 года, сообщает пресс-служба НБУ.

В марте бизнес положительно оценил текущие результаты своей деятельности после пяти месяцев негативных ожиданий.
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Благодаря чему выросли настроения

«Улучшению настроений респондентов всех секторов способствовали наращивание морских и железнодорожных перевозок, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, низкие инфляционные ожидания и сезонное оживление деловой активности», — говорится в сообщении.

В то же время, сдерживающими факторами остаются усиление обстрелов критически важных объектов, риск недостаточности международного финансирования и блокада западной границы.

Рост индекса

В марте 2024 года ИОДА выросла до 52,0 с 47,5 в феврале, превысив нейтральный уровень (50 пунктов).

Предприятия торговли остаются самыми оптимистичными среди других секторов: второй месяц подряд они положительно оценили результаты своей деятельности благодаря наращиванию морских и железнодорожных перевозок, замедлению инфляции и потребительскому спросу: секторальный индекс в марте вырос до 55,1 с 50,1 в феврале.

Предприятия промышленности положительно оценили результаты своей деятельности на ближайшую перспективу, учитывая устойчивый потребительский спрос, устойчивую ситуацию на валютном рынке и низкие инфляционные ожидания: секторальный индекс в марте составил 51,0 (в феврале — 48,3).

Предприятия строительства существенно улучшили оценки экономических результатов своей деятельности, учитывая бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и благоприятные погодные условия: секторальный индекс составил 53,5 по сравнению с 43,7 в феврале.

Предприятия сферы услуг впервые с октября 2021 года предоставили оптимистические оценки своих экономических перспектив благодаря налаживанию логистических цепей и оживлению спроса: секторальный индекс составил 50.6 по сравнению с 45.3 в феврале.

Оценка по занятости

Оценки занятости несколько улучшились. Если руководители предприятий строительства и торговли были настроены на незначительное увеличение численности работников, респонденты промышленности и сферы услуг продолжали ожидать сокращения персонала.

Методика опроса

Ежемесячный опрос предприятий проводился с 4 по 21 марта 2024 года. В опросе приняло участие 456 предприятий. Среди опрошенных предприятий 45,0% компании промышленности, 27,9% сферы услуг, 22,4% торговли, 4,8% строительства; 30,5% респондентов — крупные предприятия, 27,2% — средние, 42,3% — малы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами