Биткоин закрыл в плюсе седьмой месяц подряд. По данным Investing, цена первой криптовалюты в марте выросла на 16,8%. В ночь на первое апреля биткоин достиг в моменте отметки в $71 444, однако утром резко просел до 69 002.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Исторический максимум цены биткоина был достигнут 12 марта 2024 года, когда он подорожал до $73 тыс, но затем подешевел до $61 тыс. в течении нескольких торговых сессий подряд, прежде чем вернуться к уровню в $70 тыс к конце месяца. Снижение цены первой криптовалюты в середине марта совпало с оттоком средств из биржевых фондов и снижения вероятности скорого запуска ETF на Ethereum.

По мнению экспертов аналитической платформы Santiment, восстановлению курса биткоина во многом способствовала активность крупных игроков рынка, совершавших покупки на фоне падения цены первой криптовалюты после достижения пиковых значений.

Ларри Финк, глава крупнейшей в мире инвестиционной компании BlackRock с активами более $10 трлн, выразил оптимизм в отношении долгосрочных перспектив первой криптовалюты. В интервью американскому телеканалу Fox Business Финк заявил, что рынок криптовалют «развивается в сторону большей ликвидности и прозрачности».

Курс второй по капитализации криптовалюты — Ethereum (ETH) вырос к концу марта до отметки $3,6 тыс., поднявшись за месяц примерно на 4%. Годовой максимум для «эфира» был достигнут 11 марта и составил $4 тыс. С начала года Ethereum подорожал 55%.

Некоторые монеты из топ-10 по капитализации за прошедший месяц обогнали биткоин по динамике роста, так токен Solana (SOL) прибавил около 100%, Dogecoin (DOGE) вырос на 132%, криптовалюта биржи Binance (BNB) — на 86%.

Стоимость токенизированных казначейских облигаций США достигла $1 млрд.