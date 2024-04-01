Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $1,8 миллиарда в месяц. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
НБУ за март увеличил продажи валюты из резервов
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Национальный банк Украины (НБУ) продал в марте для поддержки курса гривны $1,79 млрд. из резервов.
Это больше, чем в феврале, когда чистая продажа валюты составила $1,51 млрд, однако меньше, чем за предыдущие 9 месяцев, свидетельствуют данные НБУ.
В то же время во второй половине марта чистая продажа долларов Национальным банком выросла до $1,33 млрд за две недели. Это совпало с падением курса гривны к новым историческим минимумам.
Источник: Минфин
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Комментарии - 6
На умова ЄС я б взяв кредиту стільки, скільки у них є. Там фактично в ноль той кредит. Віддавати через 30 років. Інфляція зжере 80%
какой смысл нас сравнивать с другими странами? у них свои проблемы и свой путь
население Аргентины выросло с 33 млн в 91 году до 45 млн в этом
население Украины упало с 52 млн до 28 млн в этом
у Аргентины рождаемость все еще в два раза выше смертности
а Украины даже никакх переспектив удержать 28 млн нет
кто будет отдавать?
из оставшихся 15 млн пенсионеров через 30 лет тут будет 1−2 млн молодежи которым мы положим на плечи сотни миллиардов долгов? тогда да, по плану все у нас идет