Минфин - Курсы валют Украины

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1 апреля 2024, 14:57 Читати українською

НБУ за март увеличил продажи валюты из резервов

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $1,8 миллиарда в месяц. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $1,8 миллиарда в месяц.

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Национальный банк Украины (НБУ) продал в марте для поддержки курса гривны $1,79 млрд. из резервов.

Это больше, чем в феврале, когда чистая продажа валюты составила $1,51 млрд, однако меньше, чем за предыдущие 9 месяцев, свидетельствуют данные НБУ.

В то же время во второй половине марта чистая продажа долларов Национальным банком выросла до $1,33 млрд за две недели. Это совпало с падением курса гривны к новым историческим минимумам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 апреля 2024, 15:01
#
40 когда будет, тогда все успокоятся… А пока … ЗВР похудеет не доходя до 40… И 36. с копейками, звр.
+
+38
robotiaga
robotiaga
1 апреля 2024, 15:06
#
Готуйтесь, данні про міжнародні резерви станом на 1 квітня вас здивують, перебʼємо all time hight.
+
+15
zzel
zzel
1 апреля 2024, 15:26
#
Как и данные по внешним долгам
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
1 апреля 2024, 16:59
#
Борги то дурниця… Аргентина мала купу дефолтів і далі дають.
На умова ЄС я б взяв кредиту стільки, скільки у них є. Там фактично в ноль той кредит. Віддавати через 30 років. Інфляція зжере 80%
+
0
zzel
zzel
1 апреля 2024, 18:33
#
Долги отдают только не Зеленские?

какой смысл нас сравнивать с другими странами? у них свои проблемы и свой путь

население Аргентины выросло с 33 млн в 91 году до 45 млн в этом
население Украины упало с 52 млн до 28 млн в этом

у Аргентины рождаемость все еще в два раза выше смертности
а Украины даже никакх переспектив удержать 28 млн нет

кто будет отдавать?
из оставшихся 15 млн пенсионеров через 30 лет тут будет 1−2 млн молодежи которым мы положим на плечи сотни миллиардов долгов? тогда да, по плану все у нас идет
+
0
PROFAN goncharuk
PROFAN goncharuk
1 апреля 2024, 16:41
#
Как говорил «МАЭСТРО» - ВСЕ НОРМАЛЬНО , ПАДАЮ
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