НБУ за март увеличил продажи валюты из резервов

Нацбанк увеличил продажу валюты из резервов для поддержки курса гривны до $1,8 миллиарда в месяц. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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Национальный банк Украины (НБУ) продал в марте для поддержки курса гривны $1,79 млрд. из резервов.

Это больше, чем в феврале, когда чистая продажа валюты составила $1,51 млрд, однако меньше, чем за предыдущие 9 месяцев, свидетельствуют данные НБУ.

В то же время во второй половине марта чистая продажа долларов Национальным банком выросла до $1,33 млрд за две недели. Это совпало с падением курса гривны к новым историческим минимумам.