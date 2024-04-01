Приватбанк расширяет географию: Украинцы смогут получить карты еще в 5 странах

Приватбанк расширяет географию услуги международной доставки платежных карт клиентам — с начала апреля в Приват24 открыт заказ карт с доставкой курьером Nova Post по любому адресу в Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Таким образом клиенты банка теперь могут получить банковскую карту с доставкой Nova Post в 11 странах Европы: Польше, Молдове, Литве, Германии, Чехии, Румынии, Эстонии, Латвии, Италии, Словакии и Венгрии.

До конца апреля 2024 года доставка карт всем клиентам, которые перевыпустили действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту через Приват24 и заказали доставку карты, будет бесплатной.

Как известно

Заказать новую или перевыпустить действующую карту Приватбанка очень просто — оформить заявку за несколько кликов в Приват24 и получить карточку в отделении или почтамате Новой почты по Украине и через курьера Nova Post в 11 европейских странах.