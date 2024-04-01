FinAwords 2024: лучшая кредитка, карта №1, лучшая премиальная карта — кто получил награды

В секторе карт три банка получили награды за их продукты — ПУМБ (лучшая кредитная карта), monobank (карта № 1) и Укрсиббанк (лучшая премиальная карта). Об этом объявили во время вручения премии 29 марта.

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Лучшая кредитная карта

Первое место по результатам голосования и оценки жюри получила карточка «ВСЕГОМУ» от ПУМБ. Максимальная сумма кредита по ней: 200 тыс. грн. Грейс-период на использование кредитных средств: 62 дня. Использование кредита по торговым операциям, % годовых: 35,88%. Реальная годовая ставка %: 42,36%.

Карточка № 1

Эту премию выиграл monobank со своей черной картой с лимитом до 100 тыс. грн.

Особенность карты (фишки):

— Кэш-бек на две из предложенных 6 категорий расходов в месяц. Категории меняются каждый месяц. Дополнительно ежемесячные категории партнерского кэшбека — не ограниченное количество выбора из предложенного.

— Реферальная программа — 50 грн за приглашенного друга, получившего карту mono.

Лучшая премиальная карта

Награду за лучшую банковскую карту класса «премиум» выиграл УкрСиббанк.

Плюшки и фишки:

— 1,5% на накопительный счет

— «Экстрабольше» -получение баллов, вывод их в кэш-бек или обмен на подарки

— скидки от партнеров

Об FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.