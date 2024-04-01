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1 апреля 2024, 13:10 Читати українською

Турецкая лира упала до 32,4 доллара. Причина — поражение на выборах партии Эрдогана

Турецкая лира ослабла после того, как правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение на местных выборах в воскресенье, пишет Bloomberg.

Турецкая лира ослабла после того, как правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение на местных выборах в воскресенье, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто обусловило падение лирыЛира упала на 0,2% до 32,4295 за доллар, что является рекордно низким показателем к моменту закрытия торгов.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что обусловило падение лиры

Лира упала на 0,2% до 32,4295 за доллар, что является рекордно низким показателем к моменту закрытия торгов. В этом году валюта потеряла около 9% своей стоимости, что является вторым по величине обесцениванием на развивающихся рынках после чилийского песо.

Напомним

В марте лира упала сильнее всего с июня, причем потери были вызваны более высокой, чем ожидалось, инфляцией и увеличенным местным спросом на твердую валюту перед выборами.

Центральный банк, также столкнувшийся с сокращением своих валютных резервов, вмешался и увеличил ставку на 500 базисных пунктов до 50% в прошлом месяце.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
1 апреля 2024, 13:20
#
Скоро нас догонит… 40… Мы уже рядом…
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