Турецкая лира упала до 32,4 доллара. Причина — поражение на выборах партии Эрдогана

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Что обусловило падение лиры

Лира упала на 0,2% до 32,4295 за доллар, что является рекордно низким показателем к моменту закрытия торгов. В этом году валюта потеряла около 9% своей стоимости, что является вторым по величине обесцениванием на развивающихся рынках после чилийского песо.

Напомним

В марте лира упала сильнее всего с июня, причем потери были вызваны более высокой, чем ожидалось, инфляцией и увеличенным местным спросом на твердую валюту перед выборами.

Центральный банк, также столкнувшийся с сокращением своих валютных резервов, вмешался и увеличил ставку на 500 базисных пунктов до 50% в прошлом месяце.