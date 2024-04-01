Турецкая лира ослабла после того, как правящая партия президента Реджепа Тайипа Эрдогана потерпела поражение на местных выборах в воскресенье, пишет Bloomberg.
Турецкая лира упала до 32,4 доллара. Причина — поражение на выборах партии Эрдогана
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что обусловило падение лиры
Лира упала на 0,2% до 32,4295 за доллар, что является рекордно низким показателем к моменту закрытия торгов. В этом году валюта потеряла около 9% своей стоимости, что является вторым по величине обесцениванием на развивающихся рынках после чилийского песо.
Напомним
В марте лира упала сильнее всего с июня, причем потери были вызваны более высокой, чем ожидалось, инфляцией и увеличенным местным спросом на твердую валюту перед выборами.
Центральный банк, также столкнувшийся с сокращением своих валютных резервов, вмешался и увеличил ставку на 500 базисных пунктов до 50% в прошлом месяце.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1