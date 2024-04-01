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1 апреля 2024, 11:57 Читати українською

Золото продолжает обновлять рекорды. Слитки подскочили до $2265

Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Золото 1 апреля подорожало до рекорда, поскольку признаки того, что Федеральная резервная система приближается к снижению процентных ставок, добавили толчок к росту, который также был вызван геополитической напряженностью и высоким спросом в Китае.

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Слитки подскочили до 2265,73 долларов за унцию, что на 1,6% больше, чем 28 марта, после установления ряда пиков на последних сессиях.

С середины февраля целый ряд положительных факторов подтолкнул слитки к росту примерно на 14%. Перспектива смягчения монетарной политики главными центральными банками и повышенная напряженность на Ближнем Востоке и Украине способствовали ралли.

Центробанки также активно покупали ценные бумаги, особенно в Китае, в то время как местные потребители стали покупать слитки на фоне постоянных проблем в крупнейшей экономике Азии.

Источник: Минфин
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