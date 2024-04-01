Курс валют на 1 апреля: доллар в банках подешевел на 10 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара подешевел на 10 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже. Евро в покупке потеряло 10 копеек, а в продаже не изменилось.

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Валютный рынок

Курс доллара в обменниках в покупке и продаже снизился на 2 копейки. Курс евро в покупке не изменился, в продаже потерял 1 копейку.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,95−39,45 грн. Евро покупают за 42,20 грн, а продают за 42,90 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 39,30−39,40, евро — 42,75−42,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 39,97−39,01 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 42,05−42,07 грн/евро.

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