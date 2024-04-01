Стоимость X (Twitter) продолжает падать: цена снизилась на 73% после покупки соцсети Маском

Стоимость акций фонда Fidelity, получившего долю в X в 2022 году, сократилась на 5,7% в феврале. Всего Fidelity потерял 73% стоимости своих акций с 2022 года, что свидетельствует об идентичных цифрах падения соцсети. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Fidelity, получивший долю в X (бывший Twitter), помогая Маску завершить его покупку за 44 миллиарда долларов в октябре 2022 года, оценил позицию в $5,28 млн по состоянию на 29 февраля, согласно опубликованному отчету, в котором перечислены активы фонда. Месяцем ранее стоимость составляла $5,6 млн.

Общая стоимость доли Blue Chip Growth Fund у X упала на 73% с момента покупки Маском, что свидетельствует об аналогичном падении стоимости компании, поскольку фонд не раскрыл никаких изменений в своей позиции в X.

Сразу после хаотического поглощения платформы Илоном Маском доходы от рекламы упали более чем на 50%. В прошлом году продажи рекламы оценивались примерно в $2,5 миллиарда, что не дотянуло до целевого показателя компании в 3 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.