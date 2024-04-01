За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 710 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 442880 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 марта: 710 российских оккупантов, 20 танков и 26 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 442880 (+710) человек,
- танков — 6986 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 13321 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 11082 (+32) ед,
- РСЗО — 1023 (+0) ед,
- средства ПВО — 744 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8757 (+26),
- крылатые ракеты — 2057 (+9),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14752 (+35) ед,
- специальная техника — 1826 (+3)
Источник: Минфин
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