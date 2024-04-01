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1 апреля 2024, 8:37 Читати українською

Число иностранных банков в рф сократилось за 2023 год до 96

За 2023 год в рф число действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось до 96 со 108. За 2022 год их количество уменьшилось до 108 со 115. Об этом пишет Мoscowtimes.

За 2023 год в рф число действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось до 96 со 108.
Фото:depositphotos

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Что известно

После начала войны в Украине западные страны ввели экстремальные санкции против финансового сектора рф, а иностранные банки стали уходить из страны. Эскалация санкций быстро ограничила число потенциальных покупателей бизнеса иностранцев.

Власти постепенно усложнили выход из российских активов иностранцам, введя процедуру специальных разрешений на уровне президента рф владимира путина для определенного списка банков и компаний с акционерами из «недружественных» россии стран.

Совокупный уставный капитал банков на конец 2023 года увеличился до 3,4 триллиона рублей, а инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих банков снизились до 335,5 миллиарда рублей (-9,0%).

Доля иностранного капитала в совокупном капитале действующих банков рф по состоянию на начало 2024 года составила 7,0%, сократившись за прошлый год на 2,0 процентного пункта.

Источник: Минфин
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