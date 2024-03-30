Энергетики вернули электроэнергию в шесть областей

Графики аварийных отключений отменены в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По оперативным данным министерства на 30 марта, графики аварийных отключений во всех областях, где были применены ограничения во время вечернего максимума нагрузки, были отменены вчера до конца суток.

Согласно сообщению, причиной этих отключений стали сетевые ограничения и недостаточность локальной генерации из-за повреждений электростанций.

По состоянию на 30 марта почасовые ограничения электроэнергии применяются только в Харьковской области для 120 тыс. абонентов. Причина — серьезные повреждения оборудования НЭК «Укрэнерго» и, как следствие, невозможность передать необходимый объем электроэнергии, сообщает Минэнерго.

Пока дефицита электроэнергии в энергосистеме нет. Энергосистема работает сбалансированно.

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Что происходило накануне

Вчера по запросу Польши в энергосистему Украины поставлялась электроэнергия с 12:00 до 15:00 часов. В краткосрочный ремонт был выведен блок ТЭС.

В результате атаки БПЛА ночью аварийно отключалось оборудование на одной из подстанций в Одесской области, в результате краткосрочно обесточивалось около 70 тысяч потребителей.

В Днепропетровской области отключались высоковольтные линии, без электроснабжения оставались бытовые потребители, промышленность, железная дорога — зафиксированы сбои в движении поездов.

Вечером обесточивалась воздушная линия в Сумской области, отключались бытовые потребители и промышленность.

В Кировоградской области выключалась высоковольтная воздушная линия, обесточилась железная дорога (сбоев движения поездов не было) и бытовые потребители.

Все потребители, по сообщению прессслужбы, по состоянию на 30 марта, запитаны.