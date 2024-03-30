За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 441 520 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 29 марта: 730 российских окупантов, 29 танков и 24 ракеты
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Потери врага
- личного состава — около 44 1520 (+730) человек
- танков — 6 951 (+29) ед,
- боевых бронированных машин — APV — 13 284 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 11 006 (+15) ед,
- РСЗО — 1 023 (+0) ед,
- средства ПВО — 736 (+1) ед,
- самолетов — 347 (+0) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 8 701 (+45),
- крылатые ракеты — 2 046 (+24),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подводные лодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 14 344 (+57) ед,
- специальная техника — 1 814 (+7).
Источник: Минфин
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