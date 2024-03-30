Владимир Довгаль получил премию FinAwards «Лучший СЕО МФО»

Голосование проходило на сайте премии FinAwards 2024, где читатели «Минфина» имели возможность выбрать лучших среди компаний и представителей финансового сектора.

К определению победителя также присоединилось жюри, состоявшее из экспертов, в том числе представителей Minfin.com.ua и Finance.ua, сайтов-основателей премии.

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О FinAwards 2024

FinAwards 2024 — это ежегодный конкурс, который проводится уже 7-й год подряд. Каждый раз FinAwards становится центром внимания для всех работающих в финансовой отрасли. Это момент, когда отмечают лучших профессионалов финансового сектора и финансовые продукты, выражают свое уважение к достижениям.

Отбор претендентов на участие в номинациях FinAwards 2024 продолжался три месяца. Участников оценивало экспертное жюри, а также проходило открытое онлайн-голосование на сайте конкурса.