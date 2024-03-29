К закрытию межбанка курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 29 марта: доллар потерял 16 копеек
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
|
Открытие 29 марта
|
Закрытие 29 марта
|
Изменения
|
39,13/39,17
|
38,97/39,01
|
16/16
|
42,15/42,17
|
42,08/42,11
|
7/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,05−39,50 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.
В обменниках доллар торгуется за 39,32−39,42, евро — 42,75−42,91 грн.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Комментарии