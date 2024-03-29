Курс валют на вечер 29 марта: доллар потерял 16 копеек

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 16 копеек в покупке и продаже. Евро подешевело на 7 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валюта Открытие 29 марта Закрытие 29 марта Изменения доллар 39,13/39,17 38,97/39,01 16/16 евро 42,15/42,17 42,08/42,11 7/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 39,05−39,50 грн. Евро покупают за 42,30 грн., а продают за 42,90 грн.

В обменниках доллар торгуется за 39,32−39,42, евро — 42,75−42,91 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.