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29 марта 2024, 15:33 Читати українською

В Укрэнерго предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света

Мошенники используют логотип Укрэнерго для создания фейковых Telegram-каналов и распространения ложных данных об отключении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мошенники используют логотип Укрэнерго для создания фейковых Telegram-каналов и распространения ложных данных об отключении электроэнергии.
Фото: t.me/Ukrenergo

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«Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. В этот раз они создали фейковый телеграмм-канал об отключении, скопировав наш логотип», — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули, что достоверная информация по энергоснабжению конкретного населенного пункта публикуется на официальных сайтах и страницах в соцсетях местных облэнерго. Ее можно получить в личном электронном кабинете потребителя.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
29 марта 2024, 16:40
#
Ну Одессий ДТЕК — по графику должен отключать вчера и сегодня — и ничего! Отключений нет!
По заяве — Одессий ДТЕК — это фейк?
Тут смотрела: https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns
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