В Укрэнерго предупредили о фейковых сообщениях об отключениях света

Мошенники используют логотип Укрэнерго для создания фейковых Telegram-каналов и распространения ложных данных об отключении электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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«Мошенники снова используют название нашей компании в своих целях. В этот раз они создали фейковый телеграмм-канал об отключении, скопировав наш логотип», — говорится в сообщении.

Энергетики подчеркнули, что достоверная информация по энергоснабжению конкретного населенного пункта публикуется на официальных сайтах и страницах в соцсетях местных облэнерго. Ее можно получить в личном электронном кабинете потребителя.