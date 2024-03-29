В этом году запустят поезд Киев — Кошице

Новый международный железнодорожный маршрут Киев-Кошице планируется запустить в этом году. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев — Кошице.

Маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице. Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово — Матовское Войковце.